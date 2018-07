James Arthur met-il fin à sa carrière ? Il en dit plus ! 

Fin de carrière ou pas fin de carrière ? James Arthur semble être indécis. Alors qu'il prépare son troisième album, le chanteur et gagnant X Factor (2012) s'est montré quelque peu impulsif sur Twitter. Eh oui, sur un coup de tête -ou pas, le chanteur a décidé de mettre fin à sa carrière. Une annonce choc qui tombe alors qu'il est en plein sous les feux des projecteurs.

Avec ses deux single You Deserve Better et At My Weakest, James Arthur fait un retour fracassant. Le petit anglais à la voix un tantinet éraillée nous avait manqué. Et on est bien contents de l'avoir retrouvé ! Deux titres forts qui défendent son prochain et troisième album à venir. Et ca marche plutôt bien si l'on se fie à ses nombreuses apparitions télévisions. Une bonne nouvelle compte tenu de tous les obstacles par lesquels le chanteur est passé (rupture de contrat, etc.). Avec Say You Won't Let Go, issu de son second album Back From The Edge en 2016, il revient en force et depuis, cumule les succès. Mais alors, quelle est cette histoire de retraite ? Oui, James Arthur annonce le 3 Juillet dernier qu'il mettait fin à sa carrière après son troisième opus. Il tweet : "Après cet album, je prends ma retraite. Je vous aime. James X"

After this album I’m retiring. Love James x — James Arthur ???? (@JamesArthur23) 29 juin 2018

Whaaaat ? Il est sérieux ?!!! Mais non ! C'est à peu près la réaction des fans lorsqu'ils ont appris la retraite anticipée de James Arthur. Oui bon, on ne leur en veut pas. C'est normal. Alors au sommet de sa carrière, c'est un peu frustrant. Une annonce atténuée par son porte parole en criant à la blague potache. Euh, très drôle les gars. Vraiment très drôle... Interrogé lors de son passage sur l'émission d'ITV, Zoe ball, le chanteur a tenu à rassurer ses fans.

"Je passais une très mauvaise journée quand j'ai écrit ça. C'était juste un tweet sur le coup de la colère. Quand j'ai gagné "X Factor" j'ai déménagé à Londres, qui est à cinq heures de distance de tous les gens que j'aime. Pendant un petit moment, j'ai dû surmonter tout ça et l'anxiété » a-t-il déclaré.

Et ba voilà ! Rangez les mouchoirs, il n'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est tant mieux ! En attendant son prochain album, dont la date de sortie est sans doute encore loin car il est toujours en préparation, on vous propose de visionner le magnifique clip de Say You Won't Let Go.