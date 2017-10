Cette semaine, devenez un grand chef avec Virgin Radio et Magimix ! Gagnez le Cook Expert, le robot Cuiseur Multifonction pour tout préparer de l’entrée au dessert. Réalisez facilement la cuisine du quotidien comme les plats les plus élaborés. De l’entrée au dessert, du simple au plus élaboré, le robot cuiseur Magimix va devenir votre meilleur ami avec ses 12 programmes automatiques ! En plus il est accompagné d’un livre de plus de 300 recettes donc on est au calme ! Présentation !

Du 9 au 15 octobre, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre robot cuiseur Magimix avec Virgin Radio ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous !