Gagnez la compilation Virgin Radio 2018

Il y a quelques semaines on vous dévoilait la compilation Virgin Radio 2018. De quoi passer un hiver au chaud avec 60 chansons réparties sur un triple CD. Avec au programme Louane, The Weeknd, Jain, Martin Solveig, Kungs, Marina Kaye, Justin Bieber, Sam Smith, Alma, Imagine Dragons, Maroon 5, et plein d'autres pépites, soit le meilleur du meilleur de ce que l'on vous passe tous les jours à l'antenne de Virgin Radio. On vous laisse découvrir la tracklist complète dans l'article dédié à la compilation Virgin Radio 2018. La bonne nouvelle c'est qu'on vous fait gagner toute cette semaine sur VirginRadio.fr la compilation Virgin Radio 2018 !

Pour remporter votre compilation Virgin Radio 2018, c'est super simple ! Répondez à la question du formulaire, laissez vos coordonnées complètes et n'oubliez pas de consulter le règlement. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous !