Jetez un coup d'oeil à la bande-annonce de la dernière saison d'American Horror Story

"C'est le site du plus grand massacre d'été de tous les temps". Voilà un teaser qui annonce parfaitement la couleur ! C'est en tout cas ce que promet cette saison 9 de la série intitulée American Horror Story : 1984. Dévoilée il y a seulement quelques heures, Ryan Murphy et FX ont attendu le dernier moment pour nous offrir la bande-annonce officielle déjà visionnée des centaines de milliers de fois sur les sites de vidéos en ligne. La diffusian est prévue pour le 18 septembre prochain aux Etats-Unis sur la chaîne FX. Emma Roberts, Gus Kenworthy, Billie Lourd, Leslie Grossman, Cody Fern, Matthew Morrison, Angelica Ross et John Carroll Lynch seront les stars du casting de cette saison 9.

Après la maison hantée, l'asile psychiatrique, les sorcières, les monstres ou encore l'apocalypse, Ryan Murphy s'attaque désormais au slasher, un sous-genre cinématographique du film d'horreur qui met habituellement en scène un psychopathe masqué assassinant une bande de jeune de manière méthodique. Pas manqué, dans celle-ci, on retrouve une bande d'ados engagés en tant que moniteurs dans un camp de vacances. Ça promet...