Jessie J fait son grand retour avec le titre I Want Love (VIDEO)

Il y a 10 ans, Jessie J faisait danser le monde entier avec ses titres Price Tag et Domino ! Gargarisée de son premier succès, la chanteuse britannique avait alors dévoilé Sweet Talker en 2014. Un échec commercial qui avait forcé la star à se remettre en question quant à la musique sur laquelle elle travaillait. "Je n'aimais pas la musique que j'étais en train de faire comme j'aurais dû. Je n'écrivais pas car je ne voulais pas faire de la musique qui m'échappe. Je voulais faire de la musique avec des sentiments. Mais pour le faire, il a fallu que je sois très forte, que je sache que je n'étais plus capable d'être poussée dans mes limites. C'est la raison pour laquelle ça m'a pris si longtemps. Je pense avoir énormément appris sur moi-même" confiait-elle il y a quelques années au magazine Billboard à l'occasion de la sortie de son EP R.O.S.E. en 2018.

Une absence conséquente -surtout pour une chanteuse de cette envergure- qui vient de prendre fin avec la sortie, il y a quelques jours, de I Want Love. Fortement inspiré des années disco, ce titre a été co-écrit avec Ryan Tedder, le leader de OneRepublic. On y retrouve la voix impressionnante de la chanteuse ainsi que des paroles touchantes dans lesquelles elle affirme qu'elle veut de l'amour mais sans les traquas qui vont avec ! Ca c'est dit ! Un an à peine après s'être séparée de l'acteur Channing Tatum, il semblerait donc que la chanteuse soit plus motivée que jamais à retrouver le chemin du bonheur… et du succès !