Jessie et James sont de retour dans Pokémon Go !

"Jessie ! James ! La Team Rocket plus rapide que la lumière, rendez-vous tous, ou ce sera la guerre". Vous vous rappelez forcément de ce slogan indissociable de l'univers des Pokémon. Devenue l'une des punchlines les plus mythiques de la série de jeux vidéos, cette dernière est associée à la Team Rocket, composée de Jessie, James et Miaouss. Pourquoi on vous parle de cela ? Tout simplement car des internautes viennent de découvrir que Jessie et James allaient faire leur grande entrée dans Pokémon Go, le célèbre jeu lié à l'univers de ces petits personnages. En effet, les dataminers en question ont épluché le code de la nouvelle mise à jour numérotée 0.175 et ont découvert les prénoms des deux célèbres méchants.

Pour le moment, il est important de souligner qu'aucune nouveauté n'a été mise en place sur le jeu excepté le fait de rechercher des amis avec des filtres dans le menu dédié. Il est également possible de voir qui est en ligne ou non. Avis aux geeks ! Toutefois, de nouveaux Pokémon pourraient faire leur apparition tels que Canarticho et Palarticho. Enfin, une nouvelle fonctionnalité intitulée Daily Encounter devrait faire son apparition. Elle consisterait à déclencher manuellement et quotidiennement une ou plusieurs apparitions de Pokémon à proximité de notre appareil. Après cette période de confinement, les adeptes de l'un des jeux les plus utilisés de ces dernières années vont donc pouvoir reprendre du service !