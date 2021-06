Jérémy Frérot : Un single d'or et une tournée pour le chanteur à succès !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Jérémy Frérot ! Quelques mois mois après la sortie de Meilleure vie, son deuxième album en solo, l'ancien membre des Fréro Delavega vient d'annoncer qu'il entamerait une immense tournée à travers la France dès le 1er mars 2022. Dévoilée sur son compte Instagram (voir ci-dessous), la nouvelle a aussitôt causé l'émoi des internautes. On y découvre que cette tournée de douze dates débutera à Toulouse et se terminera un mois plus tard à Rennes. L'interprète de Tu donnes passera notamment par Marseille, Bordeaux, Lyon, Lille et même par le Luxembourg où il bénéficie d'une importante notoriété. Un emploi du temps bien chargé pour ce papa de deux enfants.

En parallèle de cette annonce, Jérémy Frérot peut également se vanter de créer l'enthousiasme autour de sa musique. En effet, comme le précise un communiqué de presse envoyé à toutes les radios, le chanteur vient de certifié son titre Un homme single d'or soit l'équivalent de 15 millions de streams. Un très beau score qui devrait inciter son public, toujours plus nombreux, à se jeter sur les places de sa tournée. Pour la billetterie, c'est ICI que ça se passe !