Jérémy Frérot : Son album Matriochka certifié disque d'or !

L'un ne supportait plus d'être dans la lumière, l'autre semblait davantage se plaire sur le devant de la scène ! En 2017, le duo Frérot Delavega mettait fin à une collaboration de plusieurs années. Depuis, Jérémy Frérot semble avoir décidé de continuer la route tout seul. C'est donc tout naturellement qu'en octobre 2018, l'artiste dévoile son tout premier album studio en solo : Matriochka. Un opus réussi qui contient notamment les titres Tu donnes, Revoir ou L'homme nouveau. Aujourd'hui, le chanteur originaire de Bruges peut se vanter d'avoir réussi son pari puisque l'album Matriochka cumule plus de 50 000 ventes et se voit certifié disque d'or. Un bel exploit qu'on espère voir réitéré avec de nouveaux projets dans les mois qui viennent...