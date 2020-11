Jérémy Frérot signe son grand retour avec Un Homme, son nouveau single

"Q'est-ce qu'un homme ?" A cette vaste question, Jérémy Frérot tente d'apporter une réponse (ou du moins, un début de réponse) avec son tout nouveau single, Un Homme. En cette époque où l'homme évolue constamment, l'interprète de Revoir s'interroge sur ce qu'est un homme, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il peut faire ou non, sur son évolution.

Au-delà d'entamer une toute nouvelle ère dans la carrière du chanteur, le morceau est annonciateur d'un nouvel album où l'on retrouvera plus de chaleur, des tempos relevés mais aussi plus d’immédiateté . Après une période plus qu'incertaine pour la culture et les artistes, après un premier confinement anxiogène pour beaucoup, Jérémy Frérot nous revient ainsi avec une créativité plus bouillonnante que jamais.

Côté clip, la vidéo qui accompagne le morceau nous montre toutes les facettes d'un homme. Que ressent-il lorsqu'il se regarde dans un miroir ? Comment se voit-il ? Comment se montre t-il aux yeux de tous ? Toutes ces questions sont ici mises en images avec poésie. Ce nouveau single est d'ores et déjà disponible et il nous annonce un album (très) prometteur.