Jérémy Frérot, Sia, Therapie Taxi... les sorties musique de la semaine !

Au programme des sorties musique cette semaine, difficile de passer à côté du premier album solo de Jérémy Frerot. Aprè la séparation du duo tant adulé en France, Jérémy a choisi de poursuivre sa carrière seul. On a d'abord eu droit à un premier (et excellent) single - Revoir- et déjà, on était optimiste quant à cet opus. Il y a quelques jours, il nous a offert un autre morceau, L'Homme Nouveau. Et justement, c'est un homme nouveau qui nous offre un album réussi. Que les fans des Frero Delavega se rassurent, l'esprit du duo est toujours là. Cela se ressent dans la musique et les mélodies (Revoir en est la preuve). Mais dans les textes, c'est du 100% Jérémy. Plus honnête que jamais, l'artiste se livre dans cet opus poignant, solaire et optimiste. Matriochka est un album réussi. Nos coups de coeur vont à Regarder les Gens (morceau qui donne envie de s'ouvrir au monde et aux autres pour mieux se trouver soi-même) et à Tu Donnes.

De son côté, Sia nous offert un nouveau single : I'm Still Here. Beau message qui montre que malgré son collectif LSD ou ses multiples projets, Sia est toujours là, prête à occuper les charts.

On poursuit avec Therapie Taxi qui nous offre un nouveau single (Avec ta Zouz). La sensation française continue sur sa lancée. Si vous avez aimé leur premier album, si vous adoré leur textes bruts et incisifs, alors vous allez adorer.

Aussi, ne manquez pas Consequences (Orchestra) signé Camila Cabello ou encore Safe, par Petit Biscuit !