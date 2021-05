Jérémy Frérot se confie sur la séparation des Fréro Delavega dans Vivement Dimanche (VIDEO)

Invité sur le plateau de Vivement dimanche ce week-end, Jérémy Frérot a répondu à une question de Michel Drucker sur la séparation des Fréro Delavega. Un chapitre qui s'était terminé en 2017 après l'énorme succès de leur deux premiers albums. "La séparation des deux c'est fait comment ?" demande alors le célèbre journaliste au chanteur. Très ouvert sur le sujet, l'interprète de Un homme ne s'est pas laissé déstabiliser. Et même si on savait en partie que c'est Florian Delavega qui avait souhaité mettre fin à leur collaboration car il avait du mal à gérer le succès, son acolyte de toujours n'avait jamais expliqué en détails le déroulement de leur discussion. Un moment qui a bien évidemment suscité la curiosité de nombreux internautes depuis la diffusion du show sur France 2.

A l'époque, Jérémy et Florian étaient les ambassadeurs de l'ONG Pei (Priorité Education Internationale). C'est lors d'une mission en Amazonie auprès des indiens que Florian Delavega a émis le souhait auprès de son acolyte de toujours de mettre fin à leur collaboration. Une nouvelle qui arrivait de manière soudaine pour Jérémy Frérot. "Je m'en doutais mais je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide. On avait fait deux albums et je voulais en faire un troisième. Et surtout il a annoncé ça avant une tournée de 25 dates de Zéniths, ça a été assez violent. Il ne pouvait plus supporter tout ce chamboulement de vie, les projecteurs, la lumière" explique le mari de Laure Manaudou sur le canapé rouge.

Quatre ans après cette séparation douloureuse, Jérémy Frérot continue une carrière à succès dans la musique. Quant à Florian Delavega, après une longue pause auprès des siens et un retour à la nature, le chanteur vient de dévoiler son premier album en solo. Si les deux anciens membres du duo se fréquentent moins qu'auparavant, ils restent en très bon termes. "On s'appelle, on se voit, on se demande des avis sur nos albums respectifs" conclut l'artiste à propos de son ami.