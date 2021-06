Jérémy Frérot mise sur son titre Fais-le pour nous faire danser cet été (AUDIO)

Au début de l'année 2021, Jérémy Frérot dévoilait Meilleure vie, son deuxième album en solo. Récemment, l'ancien membre des Fréro Delavega annonçait également qu'il entamerait une immense tournée à travers la France dès le 1er mars 2022. Dévoilée sur son compte Instagram (voir ci-dessous), la nouvelle a aussitôt causé l'émoi des internautes. On y découvre que cette tournée de douze dates débutera à Toulouse et se terminera un mois plus tard à Rennes. L'interprète de Tu donnes passera notamment par Marseille, Bordeaux, Lyon, Lille et même par le Luxembourg où il bénéficie d'une importante notoriété. Un emploi du temps bien chargé pour ce papa de deux enfants qui vient encore de s'alourdir…

En effet, à l'aube de l'été, Jérémy Frérot vient de dévoiler Fais-le, qu'il proposera à toutes les radios. Un morceau léger aux accents funk sur lequel le chanteur mise abondamment pour rester présent sur les ondes cet été. Après Un homme, certifié single d'or, c'est donc au tour de ce nouvelle chanson d'être proposée aux programmateurs des radios. Un titre fait "pour donner envie aux gens de danser" qui pourrait bien accompagner le déconfinement comme il se doit !