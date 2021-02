Jérémy Frérot : Meilleure Vie, le concert exclusif (VIDEO)

Et de deux. Après l'excellent Matriochka, Jérémy Frérot nous offre Meilleure Vie, son deuxième album. Porté par Un Homme, cet opus témoigne de l'envie de l'artiste de nous offrir un chapitre différent de sa carrière : Meilleure Vie propose des mélodies plus chaudes, plus rythmées mais toujours la même poésie. Privé de scène en raison de la pandémie qui sévit actuellement, Jérémy Frérot nous offre un concert qui accompagne la sortie de cet album tant attendu. Voyez plutôt :

Au programme, un petit tour d'horizon des morceaux qui composent l'album - de quoi patienter un peu avant de retrouver Jérémy Frérot sur scène mais aussi, et surtout, de quoi découvrir l'album sous un tout nouvel angle.