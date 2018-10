Jérémy Frerot : L'homme nouveau, le single qui poursuit le teasing de son album solo

C'est l'un des albums les plus attendus de cet automne, Matriochka (premier opus solo de Jérémy Frerot) sera dans les bacs le 12 octobre prochain. Après l'annonce de la séparation du duo déjà mythique qu'il formait avec son comparse Flo Delavega, Jérémy a pris le temps de se pencher sur des morceaux plus personnels. En est ressorti un premier single applaudi -Revoir- (que vous avez d'ailleurs pu entendre en live lors de son passage dans le Lab virgin Radio). Sur Matriochka, attendez-vous donc à retrouver des titres poignants et qui, inévitablement, vous peindront les difficultés mais aussi les challenges rencontrés par l'artiste lorsqu'il s'est retrouvé seul face à lui-même.

Pour teaser la sortie de ce disque attendu, Jérémy Frerot a sorti un nouveau single il y a quelques heures à peine, l'Homme Nouveau. Comme son titre l'indique, l'artiste est ressorti changé de ses expériences passées. Il y a eu le succès phénoménal des Fréro, il y aussi eu cette séparation difficile et ensuite, cette décision de vouloir continuer seul. Seul mais, toujours aussi doué. jérémy Frerot est donc un homme nouveau qui s'apprête à nous offrir un album plein de maturité.