Jérémy Frérot : J'ai la Mer en session acoustique (VIDEO)

Patience, plus que quelques jours avant de découvrir le deuxième album de Jérémy Frérot. Après le succès de Matriochka, l'interprète de Tu Donnes est de retour et entame un tout nouveau chapitre de sa carrière : il y a quelques mois, Jérémy Frérot dévoilait Un Homme, un premier single terriblement d'actualité. Qu'est-ce qu'un Homme ? Quelle est sa force ? Quelles sont ses failles ? En musique et avec poésie, Jérémy Frérot tente de répondre à ces questions. La bonne nouvelle, c'est que pour patienter jusqu'au 19 février, il nous offre un nouvel extrait de cet opus. Tout de suite, découvrez J'ai la Mer en version acoustique.

"La voici ! La session live de « J’ai la mer », tournée dans le lieu où a été shootée la pochette de l’album, juste derrière @lepestacle. J’espère qu’elle vous touchera", a t-il ainsi déclaré sur Instagram. Ce nouvel opus se dévoile peu à peu et pour les plus impatients quelques extraits sont à retrouver sur les réseaux sociaux !