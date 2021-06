Jérémy Frérot : Fais Le, découvrez la nouvelle version du single !

Pour porter son nouvel album, Jérémy Frérot avait choisi en guise de premier single Un Homme - morceau qui explore brillamment toutes les questions que les hommes peuvent se poser, toutes les interrogations qui peuvent les habiter. Meilleure Vie témoigne indéniablement de l'envie de l'artiste d'aller plus loin et de repousser ses propres limites : la preuve avec Fais-Le - morceau qui, en plus de nous pousser à nous dépasser, est l'occasion pour l'artiste de nous offrir une toute nouvelle facette de son art. Bonne nouvelle, Fais Le a une toute nouvelle version et elle est à découvrir sans plus attendre !

"La nouvelle version du titre « Fais-le »est disponible en streaming !", annonce t-il sur Instagram. Cette nouvelle version (légèrement plus courte) nous permet de mieux découvrir le titre mais, pas que. Fais Le est de ce morceaux intemporels qui peuvent accompagner partout, tout le temps. Est-ce que ce nouveau single sera l'un des tubes de l'été ? Affirmatif ! En attendant de retrouver Jérémy Frérot en live l'année prochaine, il ne nous reste plus qu'à l'écouter en boucle.