Jérémy Frérot dévoile Tu Donnes, son nouveau single ! 

Jérémy Frérot a inauguré sa carrière solo avec le puissant Revoir, suivi de L'Homme Nouveau. L'ex-membre des Fréro Delavega dévoile aujourd'hui Tu Donnes, troisième extrait de son premier opus Matriochka, sorti le 12 octobre dernier.

Alors que Matriochka s'installe progressivement, le chanteur de vingt huit ans continue de distiller les morceaux qui composent l'opus. Après les efficaces Revoir et L'Homme Nouveau, Jérémy Frérot dévoile un peu plus son univers. Même si l'album témoigne en partie d'une musique froide et aérienne -qui n'est pas sans rappeler celles de ses collègues scandinaves, à l'image d'Asgeir, par exemple, Jérémy Frérot préfère miser, une nouvelle fois, sur des sonorités détonantes alliant à la fois rythme pop et beats électro. Taillé pour les ondes, le titre ne manque pas d'entrain et véhicule un message assez positif. Tu Donnes est, en somme, un petit morceau de bonheur qu'on est pas prêt d'enterrer !

Petite piqûre de rappel pour les fans et ceux qui veulent découvrir le chanteur sur scène... Sachez que Jeremy Frérot sera de passage dans plusieurs villes de France, notamment à Montpellier le 5 décembre, Marseille le 7 décembre, Grenoble le 22 mars et Paris le 11 décembre à La Cigale (complet) et le 4 avril à la Salle Pleyel.