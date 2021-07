Jérémy Frérot dévoile le clip de Fais Le (VIDEO)

Jérémy Frérot continue de promouvoir son deuxième album, Meilleure Vie. Après nous avoir offert l'excellent Un Homme, l'artiste nous revient avec Fais-Le - morceau qui s'inscrit dans un tout nouvel univers. Teinté de funk, ce nouveau single n'est autre que la petite pointe de motivation qui nous manquait.

Pour le clip, Jérémy Frérot a opté pour une esthétique colorée et dansante : embarquez à bord du bus rouge vif qui contraste avec la grisaille propre à la capitale. "C’est frais, ça sent l’été, le rythme est super cool, c’est positif, que demandez de mieux ?!", commente d'ailleurs une internaute.

Lumineux et estival, Fais-Le est LE titre qui vous donnera envie de dépasser, de pousser les meubles et de danser. Et ça, en ce moment, on en a bien besoin.