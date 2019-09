Jérémy Frérot devient un Homme Nouveau (VIDEO)

En 2018, Jérémy Frérot lançait sa carrière solo avec un premier album prometteur, Matriochka. Et quelques mois plus tard, l'artiste à réussi son pari : Tu Donnes, Revoir ou, plus récemment, l'Homme Nouveau, ont participé au succès de l'opus. Et justement, celui qui a pris son envol il y plus d'un an vient tout juste de dévoiler le clip de l'Homme Nouveau, son dernier single.

Réalisé par Yann Orhan (à qui l'ont doit la pochette de l'album), le clip -aussi poétique qu'esthétique- est une véritable métaphore de la renaissance. Aussi, difficile de manquer la référence évidente au climat (cause à laquelle Jérémy Frérot est plus que sensible). Si après ce clip, vous êtes pris d'une envie de changer vos habitudes et d'entamer un renouveau pour la planète, alors on aura tout gagné !