Matriochka, Jérémy Frerot annonce la sortie de son album solo !

En ce moment, difficile de ne pas entendre "Revoir", le premier single solo de Jérémy Frerot. D'ailleurs, le chanteur était dans le Lab de Virgin Radio pas plus tard que dimanche dernier pour parler de ce nouveau chapitre de sa carrière. Et ce chapitre, il est (évidemment) associé à un premier disque solo. On ne va pas se mentir, depuis la sortie de ce premier single, on attend que ça : les informations sur l'album. Bonne nouvelle, on sait que cet opus sortira dans les bacs le 12 octobre prochain et qu'il s'intitule Matriochka.

La cover du premier album solo de Jérémy Frérot

« Il y a du stress oui, car comment je vais réagir face à tout ça, tout seul ? J'ai plein de choses dans la tête qui se confondent un peu mais je suis très heureux », a t-il d'ailleurs confié au micro de Lionel. Le challenge avec ce disque, c'était de travailler seul - quand on est habitué au duo, c'est toujours difficile de se retrouver face à soi-même. Cet album sera -forcément- plus personnel. Côté texte, attendez-vous à croiser la plume d'excellents artistes français comme Ben Mazué ou encore Laurent Lamarca.

Ouvre Cette Poupée

Revoir

Lettre à Vous

L'homme nouveau

Des

Tu donnes

Gaffe aux Autres

Plonge

La lune et toi

Regarder les Gens

Avant le Jour

Matriochka

La bonne nouvelle, c'est que Jérémy Fréerot sera en tournée dans toute la France pour défendre ce disque - il passera par la Cigale le 11 décembre.