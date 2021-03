Jérémy Frérot analyse les paroles de ses nouvelles chansons pour RIFFX

Et de deux ! Après le succès de Matriochka, Jérémy Frérot nous revient avec un tout nouvel album, Meilleure Vie. Porté par l'excellent (et engagé) Un Homme, l'opus s'est imposé dans le paysage musical français et ce, sans effort. Avec ce nouvel album, Jérémy Frérot aborde des thèmes qui lui tiennent à coeur et qui, inévitablement, vont résonner dans l'esprit collectif. Pour RIFFX, l'interprète de Tu Donnes a analysé les paroles de ces nouveaux morceaux.

"On va plus profondément dans les sentiments"

Pour RIFFX, @jeremyfrerot décortique les paroles de son album #MeilleureVie : "Je m'exprime plus simplement sur cet album : on va plus profondément dans les sentiments. J'ai appris à m'ouvrir plus, mettre des mots sur ce que je ressens" #RIFFXLyrics pic.twitter.com/SpjnNGXClj — RIFFX by Crédit Mutuel (@RIFFX_fr) March 14, 2021

"Je m'exprime plus simplement sur cet album : on va plus profondément dans les sentiments. J'ai appris à m'ouvrir plus, mettre des mots sur ce que je ressens", confie t-il à RIFFX.

Retrouvez Jérémy Frérot lors de la Grande Soirée des Duos Virgin Radio le 19 mars prochain !