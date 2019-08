Jennifer Lopez signe Queens, LE film féministe à voir !

Avec Queens, Jennifer Lopez compte bien s'imposer au cinéma. Et pour ce faire, elle a choisi de s'entourer d'un casting 5 étoiles : tenez-vous bien, Lizzo (qui cartonne avec Juice ou encore Tempo), Cardi B mais aussi Julia Stiles et d'autres actrices prestigieuses ont rejoint l'artiste pour ce film qui s'annonce explosif. Au programme, une adaption de faits réels : Des stripteaseuses se lient d’amitié et décident de conjuguer leurs talents pour arnaquer et prendre leur revanche sur leurs riches clients de Wall Street. Leur plan fonctionne à merveille, mais argent et vie facile les poussent à prendre de plus en plus de risques…, annonce le synopsis. Avouez, ça fait envie !

Pour voir cette petite pépite 100% féministe, il faudra attendre octobre 2019. Et jennifer Lopez ne chôme absolument pas puisqu'elle planche déjà sur son prochain film (en tant que réalisatrice, cette fois) : l'artiste adaptera l'histoire de Griselda Blanco, une baronne de la drogue.