Jennifer Lopez serait en discussion pour assurer la mi-temps du Super Bowl 2020

Aux Etats-Unis, c'est l'un des événements sportifs les plus populaires de l'année ! Véritable institution, le Super Bowl impose chaque année un week-end tout entier dédié à cette fameuse finale de football américain. Et que l'on aime ou pas ce sport, c'est davantage pour l'ambiance et l'union qu'il suscite qu'ils sont nombreux à regarder le programme. Bien sûr, dans le déroulement de ce match, la mi-temps joue un rôle particulier pour les spectateurs. En effet, chaque année, les organisateurs s'efforcent de choisir un chanteur ou une chanteuse célèbre prêt à mettre le feu à la scène devant des centaines de millions de personnes. Prévu pour février prochain, un nom vient tout juste d'être annoncé...

C'est Jennifer Lopez qui serait en pour-parler pour assurer ce show d'une dizaine de minutes autrefois effectué par des artistes tels que Beyoncé, Bruno Mars, Michael Jackson ou encore Katy Perry. A l'affiche du prochain film Hustlers, l'interprète de My Love Don't Cost a Thing pourrait bien être la prochaine à l'affiche de cet événement historique. Une idée qui semble ravir les fans de la chanteuse. Et vous, vous en pensez quoi ? Bonne ou mauvaise idée ?