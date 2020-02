Jennifer Lopez partage les coulisses du Super Bowl (VIDEO)

Cela faisait des mois que les fans de Shakira et Jennifer Lopez attendaient leur prestation au 54e Super Bowl qui s'est déroulé ce week-end à Miami. Ils n'auront pas été déçus ! Déjà qualifié comme l'une des meilleures performances de tous les temps, le show des deux chanteuses a littéralement tout balayé sur son passage. Chant, danse, mise en scène, tout était réuni pour ébahir les yeux des centaines de millions de spectateurs à travers le monde. Un moment public que Jennifer Lopez a tenu à partager avec ses fans sur sa chaîne YouTube. Seulement voilà, ce sont les minutes avant le fameux moment que la star américaine à postées. Des images d'elle en train de se préparer pour ce show concert spectaculaire. On la voit aux côté de sa fille, également présente durant la prestation et entourée de toute son équipe. On regarde.