Jennifer Lopez & Shakira se confient sur leur future prestation au Superbowl (VIDEO)

Il y a quelques semaines, la nouvelle était annoncée en grande pompe dans les médias américains ! Jennifer Lopez et Shakira seront les deux chanteuses en charge du célèbre concert de la mi-temps du Superbowl 2020 qui aura lieu le 2 février prochain. Connue pour leurs tubes planétaires et leur sens inné de la danse et du spectacle, les deux chanteuses d'origine latino suivront ainsi les pas d'artistes tels que Michael Jackson, Lady Gaga, Katy Perry ou encore Beyoncé. Une pression à son comble que ces dernières n'ont pas vraiment l'air de craindre. La preuve, lors d'une récente interview, J-Lo et Shakira sont apparues plus détendues que jamais. On regarde.

C'est au sein du Hard Rock Stadium à Miami (l'équipe de football américain qui a remporté la compétition l'année dernière) qu'aura lieu cette 54e édition du Superbowl. "J'adore le fait que ce soit à Miami, c'est une ville très latino. Et qu'ils nous aient choisi toutes les deux" s'est exclamée Jennifer Lopez avant de laisser la parole à son acolyte Shakira qui a dit "Je me sens vraiment humble et honorée d'être là, au côté de JLo, pour représenter la communauté latine. C'est une force très importante des Etats-Unis (...) Ça va beaucoup parler à notre communauté, aux Etats-Unis et au-delà". Des propos qui en disent long quant à la motivation des deux chanteuses et à l'énorme show que nous réserve ces deux bêtes de scène. On a hâte !!!