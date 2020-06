Jennifer Lopez dévoile un remix de If You Had My Love

En juin 2000, Jennifer Lopez atteignait les sommets du Billboard Hot 100 avec son titre If You Had My Love. Premier grand succès de cette artiste originaire du Bronx à New York, le tube sera l'un de morceaux majeurs de son album On The 6, écoulé à plus de 6 millions d'exemplaires à travers le monde. Chanteuse et actrice reconnue depuis la fin des années 90, cette dernière connaîtra tous les succès jusqu'à animer la mi-temps du Superbowl aux côtés de Shakira l'année dernière. A l'occasion des 20 ans de son premier grand tube, Jennifer Lopez vient de dévoiler une version remixé de son titre iconique. Un bel hommage et une touche de nostalgie avant l'arrivée de son, très attendu, neuvième album dont la sortie devrait probablement se faire en 2020. Pour rappel, la star avait affirmé être en studio en février dernier. Confinement oblige, le projet a de grandes chances d'avoir été retardé. En attendant, on vous laisse profiter du remix de If You Had My Love par Cyber Jungle.