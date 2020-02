Jennifer Lopez et Shakira : Regardez leur prestation exceptionnelle au Superbowl (VIDEO)

Voilà des mois que l'on attendait impatiemment la fameuse mi-temps du 54e Superbowl ! Diffusé dans la nuit de dimanche à lundi, le match qui opposait Les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco a rassemblé, une fois de plus, des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Du côté de la rédaction de Virgin Radio, c'est surtout la prestation de Shakira et Jennifer Lopez durant la mi-temps qui nous intéressait. Et nous n'avons pas été déçus !

C'est Shakira qui ouvre le spectacle avec She Wolf ! Durant plus de six minutes, la chanteuse colombienne va enchaîner les tubes. De Whenever, Wherever à Hips Don't Lie, l'artiste plutôt discrète depuis quelques années nous prouve qu'elle n'a rien perdu de sa splendeur. Bien au contraire. Un show musical interprété à la perfection mais aussi très dansant puisque cette dernière est connue pour son inimitable déhanché. "Gracias" balance t-elle avant de laisser la place à une Jennifer Lopez survoltée sur I'm Still Jenny From The Block, Get Right, My Love Don't Cost A Thing ou encore On The Floor.

Pour la fin de leur prestation, Shakira et Jennifer Lopez se rejoignent sur l'un des tubes les plus marquants de ces dernières années : Waka Waka. Elles enchaîneront enfin avec Let's Get Loud et une danse endiablée. Un moment totalement inoubliable pour ces deux stars latino. Elles signent un show incroyable et probablement l'une des meilleures prestations du Superbowl de tous les temps ! Ça c'est dit.