Jennifer Aniston affole le web avec ce selfie du casting de Friends (PHOTO)

En voilà une qui sait comment faire le buzz sur la toile ! Alors que Jennifer Aniston vient tout juste de lancer son compte Instagram, cette dernière a eu la bonne idée de poster, en première publication, un cliché d'elle et de ses camarades de Friends. Des retrouvailles mythiques et totalement inédites de la bande de six copains qui ont valu à la photo plus de 8 millions de likes en seulement quelques heures. Un exploit totalement dingue pour l'actrice phare du programme des années 90 qui a également récolté au passage un nombre fou d'abonnés. Concernant ce fameux selfie de Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry, il semblerait que ce soit autour d'un repas ces dernières semaines que les amis se soient retrouvés. Une belle réunion qui pourrait bel et bien se concrétiser à l'écran dans les prochains mois. Du moins, c'est ce que l'on espère !