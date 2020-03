Jeanne Added : Écoutez sa reprise magnifique de I'm Kissing You de Des'ree (AUDIO)

Reprendre l'une des chanteuses les plus talentueuses de ces dernières décennies ? Aucun problème ! C'est l'une des répliques qui auraient pu traverser l'esprit de Jeanne Added lorsque celle-ci a décidé de faire une cover du titre I'm Kissing You de Des'ree. Interprété pour la bande-originale du film Roméo + Juliet de Baz Luhrmann, sorti en 1996, ce titre demeure encore un classique en matière de chanson romantique. Une véritable institution à laquelle n'a pas hésité à s'attaquer l'auteure-compositrice-interprète française à l'origine du tube Look at Them. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Jeanne Added réussit avec brio cette performance ! L'artiste nous dévoile une cover dans laquelle on retrouve sans souci son charme fou et ses notes modernes. À écouter de toute urgence.