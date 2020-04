"Je voulais donner du bonheur aux gens" : Dua Lipa s'exprime sur la sortie de son album en pleine crise sanitaire

Le 27 mars, soit quelques jours avant la date de sortie initiale prévue pour le 4 avril, Dua Lipa dévoilait son second album : Future Nostalgia. Alors que certains artistes comme Lady Gaga ou Alicia Keys prenaient le parti de repousser la sortie de leur opus, d'autres ont préféré faire le contraire. C'est notamment le cas de The Weeknd ou de la jeune chanteuse britannique et interprète de Don't Start Now. En effet, quelques jours après avoir dévoilé son projet, Dua Lipa a tenu à s'exprimer sur les raisons qui l'ont poussé à le faire. Elle affirme, entre autre, que la sortie anticipée a permis aux fans de profiter du "bonheur" dans l'obscurité de l'épidémie de Coronavirus.

"J'ai fait cet album pour m'éloigner des pressions, des angoisses et des opinions du monde extérieur" affirme t-elle à la BBC avant d'ajouter "Oui, c'était fait pour être écouté dans les clubs et les festivals - mais en même temps, je voulais donner aux gens un peu de bonheur pendant cette période, où ils n'ont pas à penser à ce qui se passe et où ils peuvent se contenter d'oublier et de danser." Un joli geste de la part de l'une des chanteuses les plus en vogue du moment qui devrait entamer une grande tournée en janvier 2021.