"Je préfère tout donner pour les miens" : Vianney se confie sur sa carrière et sa famille !

Alors que son album N'attendons pas cartonne depuis plusieurs mois et qu'il vient tout juste d'entamer une immense tournée à travers toute la France, Vianney a également officialiser le fait qu'il va devenir papa dans les prochains mois. Une heureuse nouvelle pour ce (déjà) beau-papa d'une petite fille de 10 ans à qui il avait rendu hommage dans un titre devenu l'un des tubes de son dernier opus. Interviewé par le quotidien Nice-Matin, le chanteur en a profité pour évoquer les différentes facettes de sa vie. Ses succès, la longévité de sa carrière, sa famille, sa nouvelle tournée… Le chanteur met les choses au clair et n'a pas peur de dire ce qu'il pense !

Alors que la situation sanitaire lui permet désormais d'interpréter les morceaux de son dernier album sur une scène et, surtout, devant un public, le chanteur a tenu a précisé lors de son interview pour le média niçois que c'était un réel plaisir pour lui de pouvoir travailler avec Catherine Robert, la violoncelliste qui partage sa vie. "Il y a des gens qui ont du mal à travailler avec leur conjoint au quotidien. Nous, c'est tellement naturel… La musique c'est ce qui nous fait respirer au quotidien, on partage tout simplement, on ne se pose pas plus de questions" précise t-il à propos de cette nouvelle aventure. Un show qui se veut d'ailleurs très différent, en raison des restrictions actuelles, de ce qu'il a pu faire auparavant. "C'est une évolution. Du coup, une partie du spectacle est guitare-voix - je ne peux pas être autrement au fond de moi - et il y a un temps où je suis rejoint par des musiciens. Là, c'est un autre spectacle".

Interrogé pour l'émission Sept à Huit cet hiver, le chanteur avait ensuite démenti les rumeurs qui le disait sur le point de mettre fin à sa carrière. Toutefois, il admettait avoir parfois du mal à gérer la célébrité : "Je me dis souvent que je n'aurais pas la volonté éternelle d'être dans la lumière. Écrire des chansons, réaliser, la musique en général c'est en moi, ça me rend heureux. Le succès, c'est un peu une anomalie vous voyez ? Je ne sais pas trop comment l'entretenir. Et à un moment donné, cela me demanderait trop de travail". Un état d'esprit qui devrait encore plus se confirmer avec l'arrivée prochaine de son premier enfant. Il abordait d'ailleurs le sujet lors de son passage dans le programme de TF1 : "Je sais que le jour où j'aurai des enfants, je n'aurai pas envie de tenir ce rythme-là, d'une vie de chanteur. Donc il faudra que je trouve des équilibres pour continuer à être heureux, en faisant des choses que j'aime, mais en ayant assez de temps et de présence pour les gens que j'aime".

Même si Vianney affirme vivre pour la musique, il préfère mettre les choses au clair, sa famille passera toujours avant tout le reste. "Je suis admiratif des artistes qui sacrifient leur vie personnelle au nom de leur art. Je ne le ferai pas. Je préfère tout donner pour les miens" précise t-il avec fermeté dans Nice-Matin. Une vision de la vie qui est tout à son honneur mais qui ne devrait toutefois pas l'empêcher d'honorer les nombreuses dates de sa tournée à venir. Quant à savoir si le futur papa envisage de prendre une pause pour être présent aux côtés des siens après cet immense marathon, rien a été déclaré officiellement.