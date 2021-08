"Je ne suis pas son successeur": comparé à Michael Jackson, The Weeknd répond

Enfin ! Après de longues semaines d'attente, The Weeknd a (enfin) entamé un nouveau chapitre : après After Hours, l'artiste canadien nous a offert pas plus tard que le 6 août Take My Breath - un premier single chargé d'annoncer son cinquième opus.

Ce nouvel opus, intitulé The Dawn is Coming, devrait incarner tout ce que The Weeknd a toujours voulu retrouver dans un album : "Ce qui fait de chacun de mes albums un succès, surtout celui-ci, est le fait que je le sorte et que je sois impatient de faire le suivant. L'excitation de faire le prochain projet veut dire que celui-ci a été une réussite à mes yeux. Je veux faire ça pour toujours. Et même si je commence à faire des choses dans différents médiums et avec d'autres moyens d'expression, la musique sera toujours là. Je ne vais pas m'en éloigner", confie t-il ainsi au média dont il fait la couverture.

Parce que The Weeknd est de ces artistes capables de se ré-inventer sans pour autant perdre leur âme créatrice, nombreux sont ceux qui le compare au roi de la pop : "C'est un sentiment complexe, parce que Michael est quelqu'un que j'admire. C'est comme si ce n'était pas une vraie personne, vous voyez ?", commence t-il. "Quand j'ai débuté dans la musique, il était tout ce que j'aspirais à devenir, comme n'importe quel autre musicien. Alors quand j'ai commencé à recevoir ce type de comparaisons, je les ai accueillies parce qu'en fin de compte, qui n'en voudrait pas ?"Il poursuit : "Je crois que plus j'ai grandi, et plus j'ai commencé à comprendre qui j'étais, plus il est devenu très important pour moi de réaliser : comment puis-je devenir ça pour quelqu'un d'autre ? Parce que je sais que James Brown était ça pour Michael".

"Je ne dis pas que je suis le successeur de Michael ou quoi que ce soit. Mais je suis excité d'être le premier Weeknd ", conclut-il.

Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de découvrir The Dawn is Coming. D'ici là, on peut toujours écouter en boucle l'excellent Take My Breath.