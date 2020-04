« Je n’ai rien à faire », quand Alice & Moi s'ennuie en confinement, ça donne ça ! (VIDEO)

Vous avez saigné tout Netflix et n'avez aucune envie de vous lancez dans un concours de cuisine à la maison ? Mieux, vous préférez jouer aux Sims plutôt que de vous lancer dans un ménage de printemps ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul(e). Mieux, Alice & Moi est dans votre camp ! Confinée à Paris, la jeune artiste a eu l'idée d'auto-reprendre son titre (qui, plus que jamais, est d'actualité) Je n'ai rien à faire. Voyez plutôt :

Avec ce titre, l'artiste s'amusent des réseaux sociaux en cette période et surtout, de la pression que l’on peut ressentir en constatant que certains réussissent à mettre de « l’ordre dans leur vie » . Alors si vous aussi, vous avez déserté Instagram pour ne plus voir les "recettes réussies" des autres, ce clip (réalisé avec ses fans) est fait pour vous ! Aussi, sachez que les droits du morceau seront reversés à la Fondation de France alliée à l’AP-HP et l’Institut Pasteur au sein de l’appellation « Tous unis contre le virus ».