Jazz Loves Disney 2 avec Imany, Selah Sue, Thomas Dutronc (sortie le 10/11) 

Les chansons de Disney sont devenus des tubes, connus de tous. Elles ont traversé plusieurs générations de spectateurs d'Il en faut peu pour être heureux ( Le livre de la Jungle) à Ce rêve bleu ( Aladdin ) en passant par L'amour brille sous les étoiles ( Le Roi Lion), Comme un homme (Mulan) ou encore Sous l'océan (La Petite Sirène). Toutes ces chansons on les connait par cœur, et comme n'importe quels tubes, elles ont aussi droit à leur lot de reprises. Mais attention, pas à n'importe lesquelles, avec la compilation Jazz Loves Disney, ce sont de grandes voix qui s'attaquent au répertoire Disney. Un premier volume de reprises avaient été dévoilé en 2016, auréolé d'un joli succès, celui-ci connaîtra donc une suite. Jazz Loves Disney 2 qui sera disponible dans les bacs le 10 novembre prochain.

Le casting de Jazz Loves Disney 2 réunit les français Imany, Thomas Dutronc, mais aussi Eric Cantona, des grands noms du jazz comme George Benson et Madeleine Peyroux mais aussi Selah Sue, Angelique Kidjo, Bebel Gilberto, Jamie Cullum, Laura Mvula, The Amazing Keystone Big Band et Jacob Collier. Au programme : des chansons extraites de La Belle et la Bête, Blanche Neige, La Petite Sirène, Zootopie, Dumbo, Cendrillon, Tarzan ou encore Mary Poppins. Ces nouveaux arrangements des grands classiques Disney seront également à découvrir en live à l'occasion du concert Jazz Loves Disney qui se tiendra dans le cadre du Blue Note Festival à Paris. Rendez-vous le 18 novembre à la salle Pleyel, la billetterie est ouverte, ne tardez pas à prendre vos places si vous voulez en être !