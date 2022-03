Jason Moma confirme qu'il jouera le méchant dans le prochain Fast and Furious !

En janvier dernier, plusieurs sources affirmaient que Jason Momoa était en train de s'attarder sur les dernières négociations d'un éventuel contrat avec la franchise Fast & Furious. Toutefois, rien n'avait été confirmé. Alors que l'acteur hollywoodien était récemment au cœur de toutes les discussions suite à l'annonce de son divorce avec Lisa Bonet -annulé depuis- une nouvelle dès plus rassurante vient d'être annoncée officiellement. En effet, comme le confirme le média Entertainment Tonight, le beau-père de Zoë Kravitz interprétera le méchant dans le dixième Fast and Furious. "Je vais aller faire Fast 10, ça va être amusant… c'est amusant." a confié l'acteur avant de donner davantage de détails sur son futur rôle : "Je vais jouer le méchant, ce que je n'ai pas eu l'occasion de faire depuis un moment. Maintenant, je peux être le mauvais garçon. Un mauvais garçon très flamboyant, vous savez, avec un peu de panache".

Justin Lin, qui avait déjà fait son retour à la réalisation du neuvième film (après avoir fait le 2, 4, 5 et 6) de la saga, sera en charge de ce prochain long-métrage. Comme le confirme NME, "Les acteurs stars de longue date Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges et Sung Kang reviendront également pour le prochain film". Charlize Theron, qui n'a rien confirmé pour le moment, est également pressentie pour faire partie du casting de ce qui pourrait être l'ultime épisode de cette saga au succès planétaire. En effet, de nombreuses rumeurs affirment que Fast and Furious pourrait tirer sa révérence après ce projet même si le site Collider affirme qu’il devrait être en deux parties.

Fast and Furious 10 doit sortir en salles le 19 mai 2023.