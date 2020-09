Jason Derulo : Découvrez son tube Take You Dancing sur Virgin Radio !

Après Savage Love, devenu viral sur Tik Tok, c'est au tour de Take You Dancing de faire le buzz. On peut d'ailleurs dire que Jason Derulo, l'interprète, revient de loin. Après des années à enchaîner les demi-succès, celui qui s'était fait connaître grâce au titre Watcha Say semble de nouveau dans les petits papiers du grand public. Et particulièrement celui de l'application la plus en vogue ces derniers mois -vous l'aurez compris, Tik Tok- sur laquelle il cumule plus de 33 millions d'abonnés et se classe ainsi parmi les personnalités les plus suivies au monde.

Faisant ainsi le (très) bon choix de surfer sur la vague, Jason Derulo vient de dévoiler un tout nouveau single pour lequel il nous offre non pas un mais deux clips. Un premier plus classique dans lequel on suit sa romance avec une jeune femme et un deuxième centré uniquement sur la danse et comportant une chorégraphie simple à réaliser sur... Tik Tok ! Car oui, notre Jason a flairer le bon filon. Une stratégie qui fonctionne plutôt bien puisque Take You Dancing vient d'entrer dans la playlist de Virgin Radio.