Japan Expo : La Musique !

En l’espace de 4 jours, la Japan Expo qui sera à Paris du 6 au 9 juillet avec Virgin Radio, invite une vingtaine d’artistes et organise 40 concerts sur ses 4 scènes pour y accueillir près de 22000 spectateurs cumulés ! La Japan Expo, c’est aussi l’évènement majeur de la musique japonaise en France ! Il y en a pour tous les goûts, J-pop, J-rock, visuel kei, anime-song, idols, électro, R&B et plus encore, toute la richesse de la création musicale nippone vous attend avec la Japan Expo ! Des concours, des tremplins musicaux, des découvertes de talents, une programmation riche et éclectique, foncez découvrir tout ce qui vous attend avec la Japan Expo sur le site officiel !

Rendez-vous du 6 au 9 juillet à Paris pour la Japan Expo avec Virgin Radio ! Foncez sur notre dossier spécial et retrouvez toutes les informations sur cet événement majeur de la culture nipponne !