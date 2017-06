Japan Expo : Gagnez vos invitations avec Virgin Radio !

La Japan Expo débarque à Paris du 6 au 9 juillet prochain avec Virgin Radio ! On vous en parle depuis quelques jours déjà, c’est l’événement IMMANQUABLE de ce début de juillet, que vous aimiez ou non la culture nippone ! Au programme, Animé 100 , l’ECG, de la musique, des animations de ouf, une avant-première mondiale avec le nouveau film Pokemon, retrouvez tout le programme sur le site officiel pour vous faire une idée les amis !

Du 28 juin au 5 juillet, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez vos invitations pour assister à un jour de la Japan Expo avec Virgin Radio qui aura lieu du 6 au 9 juillet à Paris ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous et on se voit à la Japan Expo !