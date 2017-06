Japan Expo : Fêtez le centenaire de l’animation japonaise avec Virgin Radio !

La Japan Expo est de retour à Paris du 6 au 9 juillet avec Virgin Radio ! Fans de la culture nippone, c’est un évènement que vous allez kiffer ! Même si vous êtes un simple curieux, il y en a pour tous les goûts ! En 2017, le Japon (c’est en Asie pour les nuls en Géographie) fête les 100 ans de son cinéma d’animation. Le premier film de l’histoire de l’animation japonaise date de 1917, donc ouais ça fait bien 100 ans, et c’était un court métrage de 4 minutes intitulé « Namakura Gatana ». 100 ans plus tard, l’animation japonaise a conquis le monde entier et c’était donc normal que la Japan Expo fête ce centenaire avec « L’Animé 100 »

L'Animé 100 qui aura lieu lors de la 18ème Japan Expo du 6 au 9 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte