Japan Expo : European Cosplay Gathering

C’est l’événement incontournable de la culture japonaise, ça se passe à Paris du 6 au 9 juillet avec Virgin Radio, c’est bien sûr la Japan Expo l ! On vous en parle depuis un bon moment, si vous êtes dans le coin, foncez-y ! Aujourd’hui, VirginRadio.Fr vous parle de l’ECG, ou l’European Cosplay Gathering ! Mais quesaco ? Le cosplay, c’est l’art de jouer le rôle d’un personnage de la confection du costume, au jeu d’acteur ! Et l’ECG permet aux meilleurs cosplayers des quatre coins de l’Europe de présenter leur création sur la scène de la Japan Expo ! L’occasion de rencontrer des personnes qui partagent la même passion afin de vivre une expérience inoubliable ! Ambiance à l’Eurovision avec ses 13 pays représentés, l’ECG est l’événement à ne rater sous aucun prétexte les amis !

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous le 8 juillet à Paris à la Japan Expo pour la grande finale de l’European Cosplay Gathering ! Foncez sur le site officiel de la Japan Expo et réservez vite vos places ! VirginRadio.Fr sera de la partie et on vous fera vivre le délire comme si vous y étiez ! On se voit là-bas les copains !