Japan Expo : Découvrez Pokemon, le film : Je te choisis !

La Japan Expo sera à Paris du 6 au 9 juillet avec Virgin Radio ! Evènement majeur en Europe de la culture japonaise, c’est même le plus grand festival européen consacré au monde nippon. Si Virgin Tonic vous fait gagner à cette occasion une console de jeu Nintendo Switch, Virgin Radio vous donne rendez-vous à la Japan Expo pour découvrir en avant-première mondiale Pokemon, le film : Je te choisis ! Ce sera un véritable évènement car le réalisateur Kunihiko Yuyama sera présent, aux côtés de la comédienne de doublage et chanteuse Rica Matsumoto et cerise sur la gâteau, il y aura même Pikachu !

Virgin Radio vous donne rendez-vous du 6 au 9 juillet pour la Japan Expo à Paris avec Virgin Radio ! Foncez sur le site officiel et réservez vos places pour ne pas rater cet évènement culte de la culture japonaise !