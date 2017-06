Japan Expo 2017 : Ca commence jeudi 6 juillet avec Virgin Radio !

C’est cette semaine que la Japan Expo pose ses bagages en France ! L’évènement aura lieu du 6 au 9 juillet à Paris avec Virgin Radio ! Vous le savez déjà depuis un bon moment, déjà parce que l’on vous en parle souvent, mais parce qu’aussi nous vous faisons gagner des places pour y assister ! Fans de la culture nippone, ne ratez cet évènement sous aucun prétexte, et si vous êtes un simple amateur ou curieux, c’est pour vous aussi ! Foncez vite sur le site officiel et retrouvez tout le programme de la Japan Expo avec Virgin Radio !

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous du 6 au 9 juillet pour la Japan Expo à Paris avec Virgin Radio ! On sera de la partie et on vous prépare un petit report des familles comme on les aime ! Rendez-vous sur le site officiel pour réserver vos places !