Janie se dévoile avec le single Petite Blonde, en écoute sur Virgin Radio !

En octobre 2020, Janie dévoilait Petite Blonde, un EP composé de cinq titres dont les (déjà) très remarqués Discothèque, Mon idole ou encore Les mots virtuels, en collaboration avec Foé. Grâce à ce projet très personnel qui cumule plusieurs millions de streams sur Spotify, la jeune artiste de 26 ans se dévoile à cœur ouvert et nous raconte qui elle est. Vraiment. "J’ai écrit ces chansons pour moi, c’est le média que j’ai choisi pour exprimer mes émotions. Autrement, je n’en parle pas beaucoup." confiait-elle dans une récente interview. Une vision sincère et un engouement réel de la part de Janie qui mise désormais sur le titre Petite Blonde, que l'on pourra retrouver sur les ondes de Virgin Radio.

Quant au clip, là-encore la jeune chanteuse française nous transporte tout droit dans son univers vintage et envoûtant grâce à un projet tourné à la pellicule. On l'y voit en plein concert, vêtue d'un costume façon disco et totalement habitée par son titre Petite Blonde. Entourée de ses musiciens, elle nous séduit par son principal atout : sa belle voix cristalline. On vous laisse découvrir ce tube en puissance !