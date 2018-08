Janet Jackson : Made For Now, son nouveau single ! 

La sœur cadette de Michael Jackson est sur le retour et s'associe avec l'une des vedettes de la musique latine, Daddy Yankee, sur le morceau Made For Now. Janet Jackson revient donc en force -espérons pour elle, avec un style plus proche de Cuba que New York. Trois ans après l'échec commercial de Unbreakable sorti en 2015, elle mise sur les sonorités latines pour la hisser vers le haut et met donc ses influences r'n'b de côtés. Un choix plutôt logique lorsqu'on sait que Daddy Yankee est une icône du genre. Certaines images du clip, en cours de réalisation, ont fuitées sur les réseaux sociaux. Un clip réalisé par Dave Meyer et qu'on espère à la hauteur de celui d'Ariana Grande pour God Is A Woman.

.@JanetJackson was spotted between world tour appearances, yesterday in Williamsburg, shooting the video for "Made for Now" ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/9n8aHq3yeq — Jennifer Jones (@rockettejenn) 24 juillet 2018

L'interprète de Together Again s'est confiée à Billboard concernant ce virage musical : "Je suis très intuitive car tout m'inspire. Mes idées sont légion. Mais je ne sais pas encore quel sera le concept de l'album. Ce sont les chansons qui vont me porter". Actuellement en tournée pour le Stade Of The World Tour, Janet devrait après ses douze concerts restants se consacrer pleinement à ses nouvelles inspirations.