Jamiroquai rejoint la programmation du Main Square Festival 2018

Le Main Square Festival 2018 se tiendra du vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2018 à Arras. Un festival en partenariat avec Virgin Radio que l'on vous fera vivre au plus près des concerts. Les trois têtes d'affiches du festival, Queen of The Stone Age, Depeche Mode et Orelsan, ont été annoncés ainsi que les 14 autres noms de la programmation de Nekfeu à Liam Gallagher en passant par BB Brunes, IAM, Loic Nottet, Portugal. The Man, Feder, Oscar & The Wolf, Paul Kalkbrenner et Wolf Alice. Un autre groupe vient de rejoindre le line up, et pas des moindres ! Jamiroquai sera de la partie le dimanche 8 juillet.

Le groupe anglais finira ces jours ci son Automaton Tour, une tournée où l'on a pu se régaler du dernier album mais aussi des plus grands tubes comme lors de leur date à l'AccorHotels Arena en novembre dernier. Leur date du dimanche 8 juillet 2018 au Main Square Festival sera donc l'ultime occasion de retrouver Jamiroquai sur scène. La billetterie est ouverte, ne tardez pas pour les pass 3 jours car ce sont ceux qui partent le plus vite. On a très hâte d'y être en tout cas !