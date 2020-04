Jamiroquai : Regardez sa reprise hilarante du titre Let's Dance de David Bowie (VIDEO)

Une chemise à carreaux, aucun artifice sur le visage excepté un chapeau blanc... C'est au naturel que Jamiroquai a décidé de se montrer à ses fans sur son compte Instagram. En cette période de confinement où la majorité de la population mondiale est bloquée chez elle, les artistes s'engagent pour publier des contenus drôles et intéressants à regarder directement depuis ses réseaux sociaux. C'est donc le cas pour le chanteur anglais Jay Kay, leader de Jamiroquai, qui avait misé sur une reprise un peu particulière du titre Let's Dance de David Bowie.

En effet, dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, on voit l'artiste en train d'interpréter le fameux titre de son acolyte britannique. Seule différence, il change le refrain "Let's Dance" par "Lockdown". On l'entend ensuite chanter "Confinement, met ton masque sur le visage et regarde la TV/Confinement, les bruits des enfants qui me hurlent dessus/Confinement, j’essaye d’éviter le COVID-19/Confinement, j’ai mal au crâne, un sérieux mal de crâne/Et si tu as une toux sèche, je m’éloignerai de toi en courant…" Une vidéo qui se termine par un dé-zoom grâce auquel on aperçoit Jamiroquai chaussé d'escarpins rouges, clin d'oeil aux fameuses red shoes de David Bowie.