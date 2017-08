Jamiroquai, Justice, Phoenix, Vianney, Petit Biscuit, London Grammar...Gagnez vos packs concerts avec Virgin Radio

Gros cadeau cette semaine sur l'antenne de Virgin Radio ! On vous fait gagner vos packs concerts vous permettant d'assister à six des concerts les plus attendus des prochains mois. De quoi régaler vos oreilles et celles de la personne qui vous accompagnera. Au programme : le concert de Phoenix le 29 septembre à l’AccorHotels Arena de Paris, le concert de Justice le 14 octobre à l’AccorHotels Arena à Paris, le concert de Vianney le 21 novembre au Zénith de Paris, le concert de Petit Biscuit le 22 novembre au Zénith de Paris, le concert de Jamiroquai le 29 novembre à l’AccorHotels Arena à Paris et le concert de London Grammar le 3 Décembre au Zénith de Paris.

Pour tenter votre chance et remporter ce joli lot de concert, c'est simple. Dès que vous entendez le signal sur l’antenne de Virgin Radio, contactez Virgin Radio par SMS au 71213 VIRGIN RADIO (2x0,65€ + coût d'un sms) dans les 10 minutes qui suivent. Les auditeurs tirés au sort gagneront un pack donnant accès aux 6 concerts mentionnés ci-dessus.