 Jamiroquai, incroyable sur la scène de Musilac (report)

C'est un mythe, un monstre de la musique. Jamiroquai n'a plus rien à prouver et quand il arrive sur une scène, où qu'il soit, cette dernière lui appartient. Hier soir, le festival au complet l'attendait et quand il est arrivé avec sa scénographie rodée, son casque et son electro funk parfaite, il n'a pas mis longtemps à mettre le feu à la foule.

Jamiroquai, c'est tout un patrimoine. S'il est surtout venu défendre son dernier album (Automaton) sorti cette année, il n'a pas manqué de ravir les festivaliers de ses plus grands tubes. On ne dirait pas mais Jamiroquai à plus de 20 ans de carrière derrière lui ! "J'ai l'impression d'avoir de nouveau 23 ans !", s'exclamera t-il à la fin de son show. Côté titres, on retiendra Cloud 9 (le single qui tourne en boucle sur nos ondes) ou encore Little L, You Give Me Something et Virtual Insanity.

Vous vous en doutez probablement mais devant la scène, les festivaliers dansent et célèbrent l'anniversaire de Musilac de la meilleure des façons. Dans les coulisses, Kungs se prépare à clôturer le festival mais Jamiroquai aura investi la scène pendant deux bonnes heures - et on ne va pas s'en plaindre. Après un rappel digne d'un stade, il finit par s'en aller, nous laissant encore secoués par sa performance. Cette seizième édition, on s'en souviendra !