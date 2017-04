Jamiroquai et Lea Paci dans le Lab Virgin Radio ce dimanche

Chaque semaine, Lionel reçoit de prestigieux invités dans le Lab Virgin Radio et dimanche prochain ne fera pas exception à la règle. Jamiroquai et Lea Paci sont attendus au micro de Virgin Radio, petite piqûre de rappel sur leur actualité ! Jamiroquai n’avait plus vraiment donné signe de vie depuis sept ans et le dernier album Rock Dust Light publié en 2010. Le groupe britannique, l’un des plus créatifs de sa génération, vient de dévoiler son huitième album studio Automaton le 31 mars dernier. Ce nouvel opus oscille entre funk, disco, acid jazz et house, Jay Kay et sa bande nous en diront un peu plus lors de leur passage dans le Lab et nous en joueront également quelques morceaux ! On a déjà hâte !

Quant à Lea Paci, la jeune chanteuse âgée de 20 ans seulement nous avait séduits en fin d’année dernière avec son premier single Pour aller où, un titre électro-pop très entêtant. Son premier album est prévu pour cette année, et sa venue dans le Lab Virgin Radio sera l’occasion parfaite pour nous le présenter en interview et à travers quelques titres en live bien sûr ! Ne manquez pas le rendez-vous ce dimanche 9 avril de 20h à minuit sur Virgin Radio.