Jamiroquai en tournée française avec Virgin Radio

Jamiroquai a fait son retour sur le devant de la scène en grande pompe avec la sortie de son huitième album studio Automaton le 31 mars dernier. Le groupe britannique n’avait plus rien sorti depuis Rock Dust Light Star en 2010 et était attendu de pied ferme par les fans. Pari gagné, ce nouvel opus qui alterne entre funk, disco, house, acid jazz mais aussi trip hop est une très belle réussite, le maitre Jay Kay et sa bande nous avaient décidément bien manqués ! Pour fêter tout ça, Jamiroquai sera en tournée pour plusieurs dates en France à la fin de l’année et devinez qui est partenaire…

Pour aller applaudir Jamiroquai sur scène et découvrir Automaton en live, rendez-vous le 22 novembre au Zénith de Toulouse, le 27 novembre au Zénith de Nantes et le 29 novembre à l’AccorHotels Arena à Paris. Pour réservez vos places, miracle il en reste encore, c’est par ici ! Le groupe sera également à l’affiche du festival Musilac 2017 le dimanche 16 juillet à Aix-les-Bains.